Houthalenaar (39) opgepakt in drugsonderzoek

15 januari 2020

Houthalen-Helchteren De politie heeft een 39-jarige Houthalenaar opgepakt in het kader van een drugsonderzoek.

Politie CARMA voerde eerst een huiszoeking uit in een woning in de Schomstraat in Houthalen-Helchteren. De huiszoeking vond plaats in het kader van een lopend onderzoek naar handel in drugs.

Een 39-jarige man uit Houthalen-Helchteren werd ter plaatse gearresteerd. Tijdens de huiszoeking werden cannabis, hasj en een som geld aangetroffen. De verdachte werd verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot hem aan te houden. Politie CARMA voert verder onderzoek.