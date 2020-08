Houthalen-Helchteren voert versoepeling mondmaskerplicht in omwille van ‘code rood’ Birger Vandael

08 augustus 2020

16u39 0 Houthalen-Helchteren Vandaag werd er in Houthalen-Helchteren overleg gepleegd omtrent de mondmaskerplicht. “Tijdens code rood zal er een tijdelijke versoepeling zijn", vertelt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). “Op minder drukke plaatsen en wanneer ‘social distancing' absoluut gegarandeerd is, mag het masker tijdelijk af.”

Sinds eind juli waren mondmaskers op het hele grondgebied van Houthalen-Helchteren verplicht. Op die manier antwoordde de gemeente op het stijgend aantal besmettingen binnen de gemeentegrenzen. Deze plicht wordt nu dus versoepeld. “We kunnen het coronavirus alleen klein krijgen als we allemaal samen inspanningen doen om besmettingen te voorkomen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen de regels opvolgt”, vertelt Yzermans.

Haalbaar blijven

“Omwille van het hitte- en ozonplan dat momenteel van kracht is, hebben we bekeken hoe we de maatregelen tijdelijk kunnen aanpassen. We willen immers dat ze haalbaar zijn in deze uitzonderlijke omstandigheden zonder in te boeten aan veiligheid. Samen met alle fractieleiders in de gemeenteraad heeft de gemeentelijke crisiscel vandaag beslist dat mondmaskerplicht blijft bestaan, maar enkele versoepelingen kent.”

Binnen blijven

“Op rustige plaatsen zonder andere mensen in de onmiddellijke buurt mag mondmasker tijdelijk af. De algemene richtlijn zoals beslist door de nationale veiligheidsraad over de mondmaskerplicht in winkels en openbare gebouwen blijft van kracht. Omwille van de aanhoudende hitte adviseren alle fractieleiders ook dat mensen met gezondheidsproblemen zoveel mogelijk binnen blijven.”