Houthalen-Helchteren verplicht mondmaskers op alle publieke plaatsen: “We nemen geen risico’s” Emily Nees

25 juli 2020

20u59 0 Houthalen-Helchteren Vanaf maandag 8.00 uur stipt is het verplicht om een mondmasker te dragen op alle openbare plaatsen in Houthalen-Helchteren. Dat maakt burgemeester Alain Yzermans (sp.a) vandaag bekend. “Met deze verregaande maatregel nemen we onze lokale verantwoordelijkheid en willen we een tweede golf voorkomen”, klinkt het.

Wie vanaf maandagochtend in Houthalen-Helchteren rondloopt, zal overal een mondkapje moeten aandoen. Dat heeft de gemeente beslist in samenspraak met de gouverneur van Limburg. Houthalen-Helchteren is daarmee de eerste Limburgse gemeente die zo’n verstrenging in het leven roept.

Lockdown voorkomen

“Onze gemeente telt momenteel zes besmette personen, tegenover 17 vorige week. Ondanks die gunstige cijfers, nemen we geen enkel risico en trachten we met deze beslissing de verspreiding van het virus in te dijken”, zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). “We willen in de strijd tegen corona onze lokale verantwoordelijkheid nemen. Met deze verregaande maatregel willen we dan een tweede golf en een nieuwe lockdown voorkomen.”

“De laatste dagen merken wij op dat veel mensen al spontaan een mondmasker dragen in de gemeente. We hebben er dan ook vertrouwen in dat met voldoende burgerzin, gezond verstand en controle deze regel kan worden gerespecteerd.”

“We gaan dit besluit nog meedelen via al onze communicatiekanalen en zullen ook sensibiliseren via onze gemeentelijke infoborden.”