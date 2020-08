Houthalen-Helchteren heeft pak minder besmettingen: cijfers duiken onder alarmdrempel Marco Mariotti

20 augustus 2020

17u51 2 Houthalen-Helchteren Houthalen-Helchteren heeft het coronavirus weer onder controle. Woensdag werd slechts één corona-besmetting vastgesteld. Zaterdag, zondag en dinsdag werd er zelfs geen enkele besmettingen genoteerd.

De vorige week werden in totaal zes mensen positief getest: één in Lillo, één in Ten Hout, drie in Houthalen-centrum en nog één in Meulenberg. Begin deze maand zat Houthalen-Helchteren nog in de top drie met meer dan 20 besmettingen. Met deze lagere cijfers belanden ze onder de alarmdrempel. Alle regels, waaronder de mondmaskerplicht, blijven gelden.