Hof van Beroep bevestigt schadevergoeding van 1,6 miljoen euro voor pas gedumpte Houthalenaar die drie kogels in hoofd van ex schoot Birger Vandael

20 januari 2020

13u50 3 Houthalen-Helchteren Ook door het Hof van Beroep is Houthalenaar Davy Simons (31) veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro aan zijn ex-partner Didi Swiers (26). Daarmee wordt het bedrag in eerste aanleg - op enkele tienduizenden euro’s na - bevestigd. Simons schoot in 2012 drie kogels in het hoofd van Swiers nadat hij door haar gedumpt werd. Hij is bezig aan een gevangenisstraf van 25 jaar.

Simons verscheen in het voorjaar van 2014 voor assisen in Tongeren voor de feiten die hadden plaatsgevonden op 23 juli 2012 in een interimkantoor te Hasselt. De Houthalenaar kon toen niet verkroppen dat zijn vriendin Didi Swiers hun relatie niet meer zag zitten. Hij zocht Didi op en schoot haar drie kogels door het hoofd. Tegen alle logica in overleefde de jonge vrouw de schietpartij. Wel hield ze een blijvende invaliditeit van 25 procent over aan de gebeurtenissen.

Didi heeft onder meer gezichtsproblemen. Volgens onderzoekers ziet ze alles in een soort van kokervorm. Zelfstandig shoppen of met een fiets of auto rijden, is bijgevolg niet meer mogelijk. Zelfs het proces volgde ze destijds met een blindenstok. “De kogels die zijn afgevuurd hebben beide hersenhelften doorboord. De hersenschade heeft ook repercussies gehad op het intellectueel functioneren van Didi”, zo pleitte advocaat Geerdens destijds. Door de schietpartij is ze voor 95 procent arbeidsongeschikt. Ook het contact met haar vriendinnen verwaterde.

Examen als piloot

Aanvankelijk werd door Geerdens een schadevergoeding gevraagd van 2,3 miljoen euro. Zijn cliënte stond destijds op het punt om een examen af te leggen voor F16-piloot bij het Nederlandse leger. De rechtbank was van oordeel dat Didi maar een kleine kans had om ook daadwerkelijk te slagen voor dat examen en verminderde de schadevergoeding naar 1,6 miljoen. De ouders kregen een schadevergoeding toegekend van 30.000 euro.

Tijdens de assisenzaak in Tongeren beloofde Simons destijds dat hij spijt had van wat er gebeurd was. Hij beloofde het slachtoffer dat hij voor altijd bij haar zou wegblijven en dat hij haar zal vergoeden vanaf de dag dat hij vrijkomt. “Ik wil geen geld van je”, was Didi haar reactie. “Ik wil wel met je ruilen en in de gevangenis je straf gaan uitzitten, want ik heb geen leven meer.”

Nog niet verloren

In april 2014 werd Simons door het hof van assisen in Tongeren veroordeeld tot 25 jaar opsluiting wegens moordpoging. Met die veroordeling kan hij, via een reclasseringsplan, vanaf 26 november 2020 de voorwaardelijke invrijheidsstelling vragen aan de strafuitvoeringsrechtbank. “Ik ben nog niet verloren voor de maatschappij”, liet Simons destijds in Tongeren nog optekenen.