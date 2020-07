Hoeve Mieneke krijgt nu ook authentiek tuintje: “Kleinzoon Jaak groeide er op en wist te vertellen hoe alles er uitzag” Marco Mariotti

10 juli 2020

13u14 0 Houthalen-Helchteren Het tuintje rondom hoeve Mieneke op domein Kelchterhoef zal in ere worden hersteld. Dat laat Stijn Van Dingenen (BUUR) weten. Jaak Beertens, de kleinzoon van de laatste hoevebewoonster, hielp bij het reconstrueren van de tuin. De komende maanden wordt alles aangelegd.

Hoeve Mieneke – vernoemd naar de laatste bewoonster Philomena Beertens – is al knap gerestaureerd, maar nu is het de beurt aan de omliggende tuinen. Dankzij aanwijzingen van onder meer kleinzoon Jaak wordt de komende maanden de omgevende tuin van de hoeve ingericht. De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen en Regionaal Landschap Lage Kempen hielden een lang gesprek met Jaak om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de laatste originele tuin.

“De tuin wordt aangelegd zoals die er in het begin van de twintigste eeuw uitzag”, weet Stijn Van Dingenen. “Alles met een knipoog naar 2020. Er komt een moestuin en ook de oude waterput wordt opnieuw in beeld gebracht. Voor het beheer van de tuin nadien wordt een samenwerking met het buurtopbouwwerk van RIMO uitgewerkt.”



Hoeve Mieneke geeft je een idee van hoe dorpelingen honderd jaar geleden leefden. “Jaak beleefde een groot deel van zijn jeugd in en rond de hoeve. Hij vertelt het verhaal via de erfgoedapp die je kan downloaden en bekijken via de infoborden aan de hoeve. De tekening daarop toont hoe het leven op de hoeve er vroeger aan toeging.”

Voor het project ‘de fysieke en digitale ontsluiting van Hoeve Mieneke’ werd vanuit de provincie een projectsubsidie ‘onroerend erfgoed’ toegekend van 2.167 euro.