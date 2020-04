Herder Pieter ging in quarantaine met gezin en honderden schapen: “Corona? Wij hebben 280 lammetjes op de wereld helpen zetten” Marco Mariotti

28 april 2020

17u54 2 Houthalen-Helchteren Vier weken lang heeft schaapsherder Pieter Briers (41) uit Houthalen-Helchteren in quarantaine gezeten. Dat deed hij samen met zijn kinderen, vriendin en nog een paar honderd andere bewoners: schapen. “Dag en nacht hielpen we bij het lammeren. De kinderen vonden het pràchtig", zegt Pieter.

Met honderden bij elkaar zitten in één ruimte, het is strikt verboden in coronatijden. Maar dat geldt niet voor schaapsherder Pieter Briers. De man die voor Agentschap Natuur en Bos werkt en honderden schapen onder zijn hoede heeft aan natuurgebied De Teut in Zonhoven, wist dat héél wat van zijn schapen gingen lammeren. Van de 230 ooien waren er maar liefst 170 drachtig. Eind maart stonden ze klaar om te bevallen... en toen ging de lockdown van kracht.

“Corona? Daar heb ik eigenlijk heel weinig van meegekregen", vertelt Pieter. “Op 25 maart zijn we in quarantaine gegaan in een chalet hier op het domein van Natuur en Bos in Zonhoven. Dat ligt vlakbij de stallen, maar aangezien we niet alle dagen de verplaatsing konden maken zijn we met het ganse gezin in quarantaine gegaan bij de schapen.” Slapen deden ze dan wel apart, maar verder brachten Pieter, zijn vriendin en drie kinderen van 5, 9 en 17 de tijd door tussen de lammetjes. Van ‘s morgens tot ‘s avonds laat.

Het moet ongetwijfeld de meest vredige plek in ons land geweest zijn. “Het was een heel bijzondere ervaring ja, zeker voor de kinderen dus heb al wat gezien. Ik ben al jaren herder, maar zij zitten meestal op school in die periode. Dit keer mochten ze dus thuis blijven, en in ons geval was dat dan tussen de honderden schapen. De ene bevalling na de anderen, in totaal 280 lammetjes. Ze mochten helpen met melk geven, verzorgen, noem maar op. Ze hebben hier veel bijgeleerd hoor.”

Andere wereld

En werden de kinderen dat niet moe na een tijd? “Integendeel. Ze willen alledrie hier blijven. Eén van hen trof zelfs een nest muisjes aan in een zak voerder. Piepkleine roze babymuisjes die ze groot brachten met schapenmelk. Hoe mooi de natuur toch kan zijn.” Quarantaine was het voor Pieter en zijn kroost zeker en vast. Van corona hebben ze niet veel gemerkt. “We hebben zelfs amper de media gevolgd. We weten hoe het zit, maar hebben heel weinig angst en paniek ervaren. Je zit even ondergedompeld in een totaal andere wereld.”

Volgens Pieter zijn 280 lammetjes bijzonder veel. Toen zowat elk lammetje na een kleine maand het levenslicht zag, zat hij met bijna 600 schapen. “Een honderdtal volwassen schapen verhuizen naar de Panne waar ze ook zullen grazen in natuurgebied. Een gelijkaardig project zoals we hier in het Nationaal Park Hoge Kempen of het Hobos in Pelt ook hebben."