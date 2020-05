Golfterreinen Royal Limburg Golf zijn weer open: “Maar wie zich niet aan de regels houdt, wordt geschorst” Dirk Selis

04 mei 2020

13u00 0 Houthalen-Helchteren Er mag weer gegolfd worden, zo ook in de Royal Limburg Golf. Voorzitter Benoit Levecq (66) stond er maandagmorgen op om als eerste af te slaan. Sinds de lockdown van maart bleven de golfclubs in de kast stof verzamelen. Maar nu mag het weer. Al moeten de leden meteen weer na hun partijtje naar huis. “Ah ja, de bar is verboden terrein”, klinkt het streng.

“Golf is knikkeren voor jongens die niet willen bukken”, zei de bekende cabaretier Youp van ‘t Hek ooit. Maar die jongens zijn er vandaag als de kippen bij om zich op het golfterrein van Houthalen-Helchteren te kunnen uitleven. Er worden geen handen gegeven, enkel een tikje met de golfclub moet het blije weerzien onderstrepen. “Het is belangrijk dat het nu geen flessenhals wordt. Zo kan je enkel per twee spelen”, legt voorzitter Benoit Levecq uit. “Ook hebben we de regel ingevoerd dat de leden zich enkel opnieuw kunnen opgeven om een partijtje golf te spelen, nadat ze het effectief gespeeld hebben. Zo kan iedereen aan de beurt komen. Uiteraard moeten de regels inzake ‘social distancing’ gerespecteerd worden en is de bar van ons clublokaal verboden terrein. Ook de zitbanken tussen de holes zijn afgeschermd. Wie gespeeld heeft, moet meteen terug naar huis. Er is dus geen mogelijkheid om te blijven plakken. Ik heb het volste vertrouwen in onze leden, die allang blij zijn dat ze zich kunnen toeleggen op hun ‘birdies' en ‘bogeys’. Maar wie zich toch niet aan de regels zou houden, wordt daar door onze directeur op aangesproken. Hem of haar hangt dan een schorsing boven het hoofd.”