Gezocht: laptops die je niet meer gebruikt: “Zo kunnen 800 kansarme leerlingen mee in digitale tijden” Marco Mariotti

20 april 2020

18u30 1 Houthalen-Helchteren Het digitale onderwijs is momenteel aan zet in ons land, maar Digital4Kids denkt aan de kansarme leerlingen in Limburg. Niet alle kinderen hebben thuis een laptop, en al helemaal niet voor broer en zus. “Wie thuis een oude laptop heeft, mag ze aan ons doneren", zegt Nadia Liefsoens van Digital4kids.

Concreet roept de organisatie bedrijven en particulieren op om oude, bruikbare laptops te doneren en dat allemaal voor lagere schoolkinderen. “Wij willen kinderen steunen die thuis niet de mogelijkheid hebben om digitaal afstandsonderwijs te volgen”, zegt Liefsoens. “De impact op kwetsbare kinderen kan verregaand zijn. We willen de potentiële leerachterstand zo hard mogelijk verkleinen.”

Tegelijk willen ze de kinderen de kans geven om opnieuw in contact te komen met hun leerkracht en klasgroep. De inzameling gebeurt bij Sprint Transport in Houthalen-Helchteren, waarna de laptops worden opgeschoond door IT-specialisten.

Digital4Kids focust op de leerlingen uit het lager onderwijs, aangezien er reeds verschillende initiatieven lopen voor scholieren uit het secundair onderwijs.

IT-team

In totaal hoopt Digital4Kids zo’n 800 laptops in te zamelen om alle kinderen in de Limburgse basisscholen te bereiken. “Intussen staat een team IT-specialisten al klaar om de binnengebrachte laptops op te schonen en gebruiksklaar te maken. De verschillende onderwijskoepels werken samen en zullen zelf instaan voor de verdeling van de laptops onder scholen.”

Laptops kunnen alle dagen tussen 8 en 18 uur worden binnengebracht bij Sprint Transport: Centrum Zuid 2062 in Houthalen. Indien u de laptop niet zelf kan binnenbrengen, neem dan contact op met Digital4Kids en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Geen oude laptop in huis, maar je wil wel financieel steunen? Dat kan op het rekeningnummer BE38 7360 6479 6872 met vermelding ‘Digital4Kids’.