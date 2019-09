Gesneuvelde Duitse soldaat krijgt... politiebewaking: “Dit is een uitzonderlijke vondst” Marco Mariotti

19 september 2019

12u23 0 Houthalen-Helchteren Onroerend Erfgoed is donderdagochtend begonnen met het onderzoek aan de Kazernelaan in Helchteren. Daar vond een 7-jarige jongen zaterdag in een tuin de helm én schedel van een Duitse soldaat uit WO II. “Voor Limburg is deze vondst uniek”, zegt archeoloog Geert Vynckier. Het vermoedelijke lichaam zal in oktober opgegraven worden.

Een eerste onderzoek in de tuin van Sandra Wouters leverde meteen nieuwe vondsten op. In het losse zand waar zaterdag een schedel, helm en wapens werden gevonden, troffen de archeologen van Onroerend Erfgoed knoopjes, een stuk leder en nog kleine ijzeren fragmenten aan.

“We hebben zelfs niet moeten graven, maar zochten eventjes in de reeds gegraven put die het jongetje en zijn vader hier enkele dagen geleden maakten", vertelt Geert Vynckier die het onderzoek leidt. “Met een metaaldetector zoeken we nu oppervlakkig om te bepalen hoe de site er bij ligt. We vonden binnen het half uur belangrijke aanwijzingen, dus dit zegt al veel.”

Voldoende om binnen enkele weken een grote operatie uit te voeren. Concreet zal met specifiek materiaal een zone van drie op drie meter worden afgegraven. “Dat gebeurt met een machine waarbij we laag per laag weghalen. Op die manier kan je veel meer te weten komen, ook over de omstandigheden en de context. Bedoeling is dat we zoveel mogelijk informatie winnen en zéker ook de man kunnen identificeren. Makkelijk is dat niet, maar we gaan ons best doen.”

Zeldzaam

Volgens Vynckier - die al sinds 1985 bij Erfgoed werkt - kwam hij nog nooit op soortgelijke vondst uit. “In de Westhoek liggen tal van soldaten uit WOI, maar in mijn loopbaan is het de eerste keer dat we op dergelijke vondsten stoten in Limburg. Of dit zeldzaam is, weet ik niet. Het is gewoon nog nooit gevonden. Maar de kans bestaat dat er meerdere Duitse soldaten in de Limburgse bodem zitten.”

Politiebewaking tegen pottenkijkers

De onderzoekers vermoeden dat het lichaam verticaal in de grond zit. Om pottenkijkers of liefhebbers op afstand te houden zal er een perimeter worden ingesteld. “De hele tuin wordt afgesloten, en de site waar we gaan graven wordt verboden terrein. De politie is ook op de hoogte en zij gaan tot de werken beginnen toezicht houden. De omgeving zal constant bewaakt worden.”

Liefhebbers en metaaldetectoristen zoeken soms ‘s nachts op eigen houtje waardoor het onderzoek ernstig verstoord kan worden.

Zware slag

In september 1944 werd in Helchteren in de omgeving van de Kazernelaan een zware slag uitgevochten. Negen burgers lieten tussen 7 en 9 september het leven. In de omgeving van waar de Duitse soldaat nu exact gevonden is, werden tal van huizen kapot geschoten, net zoals de molen die er vlakbij lag.

De geallieerden rukten op vanuit Heusden-Zolder, terwijl de Duitsers aan de oostzijde van de Grote Baan zaten. De Noord-Zuid werd een tijdelijk maar hevig front. Er werd heen en weer geschoten, en Helchteren zat midden in die gevechten. Veel Duitsers lieten het leven, maar hoeveel exact is niet geweten. In de kazerne alleen al zaten 2.000 Duitsers gestationeerd tijdens WOII.