Genkenaar (39) krijgt zeven jaar cel voor vier gewapende overvallen VCT

17 juni 2019

17u25 0 Houthalen-Helchteren Nicola M. (39) uit Genk is veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en een boete van 2.400 euro voor vier gewapende overvallen die hij pleegde op een kantoor van de Voorzorg in Houthalen-Helchteren. Met een wapen in de hand en een zwarte motorhelm op het hoofd viel hij binnen in het kantoor en bedreigde hij enkele bedienden terwijl hij geld eiste. “Hij beukte de deur in, hield mij onder schot en sleurde mij onder mijn bureau”, getuigde een van de slachtoffers. De Genkenaar maakte zo minstens 13.700 euro buit.

Tussen 14 maart 2017 en 30 maart 2018 trok Nicola driemaal met zijn wapen naar het kantoor van De Voorzorg in Houthalen. Op 15 februari 2018 bedreigde hij slachtoffer J. die achter het loket zat. “Hij eiste met het pistool het geld uit de lade. Ik dacht : ‘ik moet braaf zijn en zorgen dat ik dit overleef’.” En het was niet de eerste keer dat de vrouw de nachtmerrie beleefde, want 18 jaar geleden maakte ze hetzelfde mee op haar werk.

Buit minstens 13.000 euro

Op 7 september 2017 reed Nicola bediende L. klem met zijn motorfiets, toen de man na zijn werk bij De Voorzorg op weg was naar zijn wagen. Onder bedreiging van een vuurwapen ging hij onder meer aan de haal met de aktetas en de smartphone van de man. Bij de overvallen maakte Nicola minstens 13.742 euro buit. Daarnaast werd de dertiger ook veroordeeld voor het kraken van een bankautomaat en enkele diefstallen. Kompaan B. (26) uit Maasmechelen, die hem bij enkele feiten hielp, kreeg 40 maanden cel.

DNA

Nicola M. bekende voor de strafrechter in Tongeren enkel dat hij de bankautomaat wilde kraken. De overvallen betwistte hij. De strafrechter veegde zijn uitleg van tafel. Ze verwees daarvoor onder meer naar zijn DNA dat op het vuurwapen werd aangetroffen dat bij de een van de gewapende overvallen in het kantoor van de Voorzorg werd achter gelaten. Dat net dat wapen bij M. gestolen werd, zoals de man zelf had aangehaald, vond de strafrechter ongeloofwaardig. Ook de gestolen Suzuki motorfiets, een exemplaar waar er maar 9 stuks in Limburg van rondrijden, die Nicola gebruikte voor de feiten deed hem de das om. Op de moto had M. een opvallende BMW sticker gekleefd.

Aan het kantoor van de Voorzorg moet M. een voorlopige schadevergoeding van 1 euro betalen. Aan drie slachtoffers werd een schadevergoeding van 14.108 euro plus interesten toegekend. Een voertuig Fiat met gestolen nummerplaten, dat beide beklaagden gebruikten voor een van de feiten, werd verbeurd verklaard.