Geen alcohol en alleen halal-maaltijden in nieuw dienstencentrum: "We wilden de drempel zo laag mogelijk houden"

27 september 2019

12u48 64 Houthalen-Helchteren Dienstencentrum Casino in Houthalen serveert geen alcohol en biedt alleen halal-maaltijden aan in het sociaal restaurant. “Een dienstencentrum voor één bepaalde groep is onbegrijpelijk", vindt oppositiepartij BUUR. “Eindelijk bereiken we een groep mensen die amper het huis uitkwam”, reageert OCMW-voorzitter Göksal Kanli (CD&V).

Het nieuwe dienstencentrum in Meulenberg bij Houthalen begon deze week aan haar tweede activiteit. Vorige week dertig inschrijvingen, deze week zestig en zelfs een ontbijt met honderdvijftig aanwezigen. Dienstencentrum Casino is bedoeld voor de inwoners van Meulenberg, de senioren, hulpbehoevenden of eender wie. Maar doorn in het oog voor oppositiepartij BUUR is de menukaart: geen alcohol en alleen halalmaaltijden. “Voor ons is het duidelijk dat zo’n eenzijdige aanpak indruist tegen elke vorm van progressieve evolutie”, foetert fractieleider Stijn Van Dingenen. “Als we de weg van de diversiteit verlaten en dienstencentra exclusief gaan richten op bepaalde groepen, visies of overtuigingen is het einde van een harmonieuze samenleving in zicht.”

BUUR stelde in de gemeenteraad voor een vrije keuze voor iedereen en overal in te voeren. “Het kan voor ons niet dat mensen verplicht worden halal-maaltijden te nuttigen, maar het mag ook niet dat mensen de keuze niet krijgen. Bied alles aan: halal-maaltijd, vegetarisch of voor mensen met een allergie.”

En wat met de inwoner die een pintje wil drinken? Stijn Van Dingenen (BUUR)

OCMW-voorzitter Göksal Kanli (CD&V) nuanceert. “In 2018 gebeurde een rondvraag, een buurtonderzoek in Meulenberg. We wilden een dienstencentrum openen, maar vroegen aan de inwoners wat een drempel zou kunnen zijn om het centrum te bezoeken. Het serveren van alcohol en maaltijden die niet-halal zijn, bleek een van die drempels. Het gaat in veel gevallen om senioren, oudere mensen - al dan niet hulpbehoevend -, die we net uit hun huizen willen krijgen. Velen van hen hebben amper sociaal contact en leven in een isolement. We willen hen daar uithalen.”

Volgens Kanli werden de resultaten van het buurtonderzoek ook medegedeeld tijdens de OCMW-raad. “Daar was een afvaardiging van BUUR bij aanwezig. We hebben toen geen besluit genomen, het was enkel een toelichting." Ondertussen werd contact gezocht met de juiste cateraars en kwam het gemeentebestuur uit bij een populaire horecazaak in het Genkse. “Inderdaad, met Turkse uitbaters, maar we zijn overeengekomen dat het menu gevarieerd zal zijn. Deze week staat er bijvoorbeeld schnitzel op het menu en stoofvlees-friet moet ook kunnen. Maar het wordt inderdaad halal bereid.”

Bezoekers van het dienstencentrum betalen zes euro voor een maaltijd. “De inwoners vonden het ook belangrijk de cateraar te kennen, herkenbaarheid is cruciaal.”

En wat met de Italiaanse inwoner van Meulenberg die graag zijn pintje drinkt? “We gaan onze werking moeten evalueren en het kan zeker dat er op termijn dingen worden aangepast of toegevoegd. Maar we zijn nog maar pas begonnen en willen vooral de drempel zo laag mogelijk blijven houden. Zo kunnen we zorgbehoevende mensen detecteren, ze samenbrengen en ze informeren. Ja, onze verantwoordelijke spreekt Turks, maar ook Nederlands. Andere vrijwilligers spreken ook allemaal Nederlands, maar ook Italiaans of andere talen. Meulenberg is nu eenmaal multicultureel.”

BUUR blijft erbij dat bezoekers in het cafetaria wel de keuze krijgen om er een pintje of een wijntje te nuttigen. “Ik krijg steeds meer het idee dat onze Turkse schepenen naar gescheiden systemen, groepen en identiteiten willen gaan. Dat is alvast niet de samenleving waar ik in wil leven. We willen met de raad van bestuur van Zorg binnenkort samenzitten om de werking van Casino te evalueren en bij te sturen waar nodig", besluit Van Dingenen.