Frappante beelden: gasten op bruiloft in Houthalen schieten met alarmpistolen in de lucht Marco Mariotti

02 september 2019

17u52

Bron: eigen berichtgeving 192 Houthalen-Helchteren Frappante beelden uit Houthalen-Oost liepen vandaag binnen op onze redactie. Tijdens een Turkse bruiloft in de Sleedoornstraat vonden enkele jongeren het nodig om met een alarmpistool in de lucht te schieten. Er wordt meerdere keren herladen, en opnieuw gevuurd in de lucht.

De heren - familie en kennissen van de bruidegom - steken de alarmpistolen vakkundig achter in hun broek, zoals dat eerder in de cowboyfilms gebeurt. Bij de lokale politie zijn ze niet opgezet met de beelden, maar zijn ze niet meteen van plan een onderzoek te openen.

Geen klachten

“De feiten dateren al van zaterdag", klinkt het bij politiezone CARMA. “Op het moment van de feiten kregen we geen melding binnen, en ook van de omwonenden kregen we geen klachten. Een onderzoek openen gaan we nu niet doen, maar de identiteit achterhalen kan wel.”

Een alarmpistool bezitten voor in je woning, mag wél. “In het openbaar mee zwaaien of gebruiken, mag dan weer niet. Als we het op heterdaad hadden gezien, of ter plaatse werden gevraagd, zouden we het alarmpistool in beslag nemen en een pv opmaken.”