FIFA-ster Stefano Pinna ruilt PSV voor Franse topclub Lille OSC: "Ze maken daar echt werk van e-sports!" Birger Vandael

26 september 2019

14u15 0 Houthalen-Helchteren Op zijn 22e verjaardag mocht Stefano Pinna uit Houthalen-Helchteren deze week goed nieuws aankondigen. De beste FIFA-speler van ons land zal vanaf nu de kleuren van de Franse topclub Lille OSC verdedigen. Hij treedt zo ‘in de voetsporen’ van Divock Origi en Eden Hazard. “Ze maken echt werk van e-sports en willen nog groter worden", motiveert hij z'n keuze.

Pinna werd in 2018 vicewereldkampioen in de voetbalgame FIFA en bereikte dit jaar de achtste finales. Hij speelde het afgelopen jaar voor de Nederlandse topclub PSV Eindhoven, maar maakte eerder al bekend dat hij de lampenclub zou verlaten. “Ik heb er een mooi seizoen gedraaid, maar het was tijd voor een stapje hogerop. Ik heb uiteindelijk twee maanden zonder club gezeten en kreeg daarin enkele mooie aanbiedingen. Op het laatste moment belde Lille en dat contact zat meteen goed. Ik moest niet lang aarzelen en koos voor een overgang naar les Dogues.

