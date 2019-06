Ene ongeval na het andere op E314: elf auto’s delen in de brokken Toon Royackers

20 juni 2019

10u26 0 Houthalen-Helchteren Het verkeer op de E314 in Limburg is vanmorgen ter hoogte van Houthalen en Genk bijzonder moeizaam verlopen na een reeks ongevallen. Daarbij raakten alles samen liefst elf auto’s betrokken.

Het eerste ongeval gebeurde al rond 8 uur net voor de afrit Houthalen, in de richting van Lummen. Daar botsten vijf auto’s op elkaar in een kleine kettingbotsing. Een van de bestuurders liep bij het ongeval lichte verwondingen op. Meteen was één rijstrook in de ochtendspits versperd en groeide er al snel een file tot net voorbij de afrit ‘Park Midden Limburg’. Daar botsten in de staart van de file nog eens vier auto’s. Gelukkig bleef het bij het tweede ongeval beperkt tot stoffelijke schade. Helaas zorgde de aangroeiende file ter hoogte van Genk nog voor een derde ongeval met drie auto’s, met opnieuw blikschade. Inmiddels is de rijbaan overal weer vrijgemaakt en lost de file langzaam op.