Elon Musk reageert nadat Limburger met Tesla uitwijkt voor everzwijn: “Lijkt snel voor mens, maar traag voor computer”

Houthalen-Helchteren

in Houthalen-Helchteren. Musk vertelt op twitter dat de reactie van de Tesla supersnel lijkt voor de mens, maar eigenlijk traag is voor een computer. “Héél cool dat Musk mijn filmpje zag", zegt Kenneth Van Hoesen die alles beleefde. Het fragment is intussen bijna 800.000 keer bekeken.

Niemand minder dan Elon Musk zélf heeft gereageerd op het filmpje waarbij een Tesla uitwijkt voor een overstekend e verzwijn