Eli strandt op zucht van finale Homo Universalis BVDH

27 juni 2019

11u26 1 Houthalen-Helchteren Geen Limburgse winnaar in het televisiespel ‘Homo Universalis’ van Iedereen Beroemd. De 37-jarige militair Eli Henrotay uit Helchteren strandde op een zucht van het ultieme finalespel.

Sinds de start van het tweede seizoen van de rubriek, op maandag 11 februari, werd er geknokt door honderd kandidaten. Elke dag kregen ze een nieuwe opdracht, gaande van een stoelenrace, om ter snelst potloden slijpen, een theoretisch rijexamen invullen, vuur maken, een tekening van een fiets maken, tot een politiehond verschalken. Op de voorlaatste dag stond Eli zo met zijn twee opponenten in de ‘ballenbadproef’.

Eli, Selattin en Steven moesten in een ballenbad op zoek gaan naar een fopspeen. Geen sinecure want het veld was zo’n honderd vierkante meter groot. Selattin vond als eerste zijn ticket naar de finale, daarna was het Steven die de juiste man op de juiste plaats bleek te zijn. Eli toonde zich groot in de nederlaag: “Het was een loterij, maar het is Steven gegund, hij is een topkerel.” De militair was blij met de bronzen medaille. “Al is het natuurlijk niet leuk om juist voor de finale te stranden.”