Duitse herdershond zwaar verwaarloosd aangetroffen

30 december 2019

17u39 0 Houthalen-Helchteren Politie CARMA stelde maandagvoormiddag de verwaarlozing van een hond vast in een woning in de Kerklaan. Een Duitse herdershond leefde in een veel te kleine kooi te midden van uitwerpselen en urine.

Er was geen eten of drinkwater voorzien. Het dier was zeer onverzorgd en werd in beslag genomen. Het Genkse dierenasiel vangt de hond voorlopig op. De politie stelde een pv op voor inbreuken op de dierenwelzijnswet en zal de eigenaar nog verhoren. De Inspectie Dierenwelzijn werd op de hoogte gebracht.