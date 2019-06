Dreigende wolken boven Midden-Limburg, hevige rukwinden en omgevallen bomen MMM

04 juni 2019

22u01 24 Houthalen-Helchteren Het voorspelde onweer hangt momenteel boven Limburg. In zowat de ganse provincie hangen zware onweerswolken en zijn er stevige rukwinden.

Felle hagel- en regenbuien blijven voorlopig uit, maar het is nog afwachten wat de komende uren brengt. Weerman Ruben Weytjens laat weten via zijn website dat er omgevallen bomen liggen op de E314 regio Genk. “Wie daar niet moet zijn blijft best weg. Het gaat om bijzonder felle rukwinden", klinkt het.

Later meer.