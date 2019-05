Dieven stelen rolstoel, geld en damesfiets MMM

31 mei 2019

19u40 0 Houthalen-Helchteren Dieven hebben donderdagnacht twee keer toegeslagen in Houthalen-Helchteren.

Juwelen, een laptop, een rolstoel, geld en een damesfiets: dat is de buit die inbrekers gisteren maakten in een woning op Sijpje. In de Dorpsstraat ontvreemde inbrekers afgelopen nacht dan weer een kassa uit een winkel.