Dertiger laat dakdekkerslift verdwijnen BVDH

02 december 2019

Een dertiger is voor verschillende feiten van financiële fraude in Houthalen-Helchteren bij verstek veroordeeld tot anderhalf jaar cel en 2.000 euro boete. Tussen 30 oktober 2017 en 27 februari 2018 maakte de man zich schuldig aan het verduisteren van een dakdekkerslift van Böcker. Bovendien nam hij een valse naam aan bij de ondertekening van een huurcontract voor een andere dakdekkerslift. In 2011 werd de man reeds veroordeeld tot 37 maanden cel met deels uitstel onder probatievoorwaarden. Aan de burgerlijke partij moet hij 5.687,84 euro aan schadevergoedingen betalen.