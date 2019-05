Dertiental krijgt in totaal 228 maanden celstraf in gigantisch drugsdossier BVDH

24 mei 2019

Dertien personen uit Houthalen-Helchteren zijn in totaal veroordeeld tot 228 maanden cel (waarvan 81 met uitstel) voor hun aandeel in een omvangrijk drugsdossier. De daders zijn tussen 23 en 52 jaar oud. Het gaat onder meer om het bezit en verkoop van cocaïne en cannabis in Houthalen-Helchteren tussen het voorjaar van 2014 en het voorjaar van 2016.

Straffen

Enkele beklaagden hadden reeds veroordelingen achter de rug, waardoor hun straf zwaarder is. Vier personen gaven verstek, wat hen ook een strengere straf oplevert. Ieder van hen dient 6.697,75 euro te betalen van de publieke vordering. Zeven van de dertien personen krijgen een effectieve celstraf en geldboete van 6.000 euro. Eén persoon krijgt enkel een werkstraf van 150 uur en deels uitstel van de geldboete, vijf krijgen uitstel van hun celstraf en deels uitstel van hun geldboete van 6.000 euro. De rechtbank verklaarde ook onder meer zes voertuigen, 51 gram cocaïne, 1 gram hasj, een stofzuiger en enkele gsm-toestellen verbeurd.