Houthalen-Helchteren

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag leidt Helchterenaar Kurt Vanbriel u rond over domein Kelchterhoef. “Mensen zouden dit moeten herontdekken", vindt Kurt.