De Plas in Houthalen gaat zondag weer open: “Maar niet meer dan 750 bezoekers” Marco Mariotti

14 augustus 2020

15u31 0 Houthalen-Helchteren De crisiscel besliste vrijdag om de Plas opnieuw te openen vanaf zondag 16 augustus. Het domein werd begin deze week gesloten nadat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Enkele opstootjes bleken de druppel nadat ook het bezoekersaantal veel te hoog lag.

De heropening zal gebeuren onder zeer strikte voorwaarden om de veiligheid van de bezoekers van de zwemzone te garanderen. “Zowel op het vlak van gezondheid in deze coronatijd als op het vlak van persoonlijk respect zijn dit twee belangrijke pijlers”, zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). “Het aantal bezoekers aan de Plas wordt beperkt tot 750. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van bandjes die aan de ingang uitgedeeld worden, door de inzet van bewakers en door toegangscontrole aan de Binnenvaartstraat.”

Lokale bevolking

De Plas zal enkel tussen 10 en 20 uur toegankelijk zijn voor bezoekers. “Politie CARMA bewaakt de veiligheid via intensieve controles en zal gepaste maatregelen nemen tegen bezoekers die zich niet aan de geldende gedragsregels houden. Omwille van de beperkte capaciteit richten we ons vooral op de lokale bevolking. Dit begeleiden we via onze sociale media.”

Het bestuur wijst erop dat momenteel code oranje geldt in het hitte- en ozonplan en dat dus de algemene mondmaskerplicht opnieuw geldt voor verplaatsingen aan de Plas. “Indien de genomen maatregelen onvoldoende blijken om de bezoekers veilig te ontvangen, gaat de Plas onherroepelijk opnieuw dicht”, aldus de burgemeester.