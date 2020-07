Dan toch enkele uitzonderingen op mondmaskerplicht in Houthalen-Helchteren Emily Nees

26 juli 2020

10u45 0 Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (sp.a), burgemeester van Houthalen-Helchteren, heeft bekend gemaakt dat er dan toch enkele uitzonderingen zijn op de Alain Yzermans (sp.a), burgemeester van Houthalen-Helchteren, heeft bekend gemaakt dat er dan toch enkele uitzonderingen zijn op de aangekondigde mondmaskerverplichting in de gemeente . Het gaat dan om fietsers, motorrijders en autobestuurders, maar ook om personen die aan het sporten zijn, bos- en natuurgebieden bezoeken of een medisch attest hebben.

“Snelheid is niet altijd een goede leermeester”, vangt burgemeester Alain Yzermans (sp.a) aan op Facebook. “Gisteren kregen wij vele vragen over de mondmaskerverplichting in onze gemeente. Door deze update tracht ik hierop een antwoord te bieden. Vanaf maandagochtend 8.00 uur is het verplicht om een mondkapje te dragen van zodra je naar buiten gaat, dus op alle publiek toegankelijke plaatsen. Dat geldt voor iedereen die ouder is dan 12 jaar.”

“Maar er zijn enkele uitzonderingen. Fietsers, motorrijders en autobestuurders hoeven er geen te dragen. Ook personen die aan het sporten zijn, bos- en natuurgebieden bezoeken of een medisch attest hebben, zijn vrijgesteld.”

Tij keren

“Wij vragen uitdrukkelijk om deze regel strikt na te leven. Enkel als iedereen zich consequent aan alle coronamaatregelen houdt, kunnen we er samen in slagen het tij te keren. We doen beroep op jullie burgerzin. Door buiten je bubbel een mondmasker te dragen bescherm je jezelf en de anderen.”

Hoelang de verstrenging zal gelden, moet de toekomst uitwijzen. “Op het einde van augustus zullen we de maatregel evalueren in overleg met de provincie.”