Dader overval Aldi Genk wordt opgespoord via Faroek Marco Mariotti

03 maart 2020

22u30 6 Houthalen-Helchteren De politie is op zoek naar een man die eind december 2019 een overval pleegde op de Aldi in Genk-centrum. De man kon 600 euro buit maken en sloeg op de vlucht, maar raakte gewond. De speurders hopen via het VTM-programma Faroek meer informatie te winnen.

De man sloeg eind december toe in de Aldi, aan de kassa. Op het moment dat hij wilde betalen en de kassa open ging, graaide hij 600 euro cash uit de lade. De kassierster probeerde hem nog tegen te houden, maar hij kon zich loswrikken. Daarbij maakte hij duidelijk steekbewegingen met een klein mesje. Het is bij die strubbeling dat hij gewond raakte.

De man vluchte de Aldi uit en bleef lopen. Rond 23 uur dook hij plots op aan de Weg naar Kelchterhoef in Houthalen. Daar vroeg hij een lift naar het station van Genk. Een bestuurder bracht hem, hoewel hij zijn uitleg wat vreemd vond. De bestuurder schrok pas toen hij een grote bloedvlek zag op zijn passagierszetel wanneer de man uitstapte.

Ook de verdachte schrok en liep meteen weg. Niet veel later dook hij op aan de bewakingscamera van het station. Hij mankte en droop af toen bleek dat geen enkele trein meer reed. Volgens de bestuurder sprak de verdachte met een Antwerps accent en was hij afkomstig uit Hoboken. Of dat klopt is niet geweten. De politie zoekt nu getuigen. Mogelijk raakte de man via derden in Antwerpen of elders. Wie meer informatie heeft kan contact opnemen met de lokale politie.