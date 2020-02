Cultuurcentrum Houthalen krijgt balie met retrolook MMM

05 februari 2020

19u54 0 Houthalen-Helchteren Het Cultuurcentrum Casino in Houthalen heeft woensdag zijn nieuwe ontvangstbalie voorgesteld. De balie dient voor het cultuur- en het dienstencentrum, én zit in een retrojasje.

Opvallend is de retrolook van de balie en de omgeving. Het beschermde gebouw is al langer aan een grondige renovatie toe, en dit is een eerste stap. De nieuwe elementen zijn gelinkt aan de sfeer van het oorspronkelijke gebouw.

“De volgende stap is de restauratie van het gebouw", weet burgemeester Alain Yzermans (sp.a). Het pand werd destijds in de jaren vijftig ontworpen door de Brusselse architect Isia Isgour. Belangrijk was dat de huidige aanpassingen mee in de lijn lagen van het pand. De vloer- en wandtegels werden dan ook op een speciale manier gereinigd. “Zomaar vernieuwen of eender welk materiaal gebruiken mag niet", verdedigde het gemeentebestuur al eens.

Oppositiepartij BUUR vindt dan weer dat de kosten van 280.000 euro te hoog opliepen. “Zo’n zware uitgave doen voor een nieuwe ontvangstbalie in een gemeente waar de inwoners vandaag heel andere noden als prioritair ervaren, doet erg denken aan een prestigekeuze.” BUUR stuurde dan ook zijn kat naar de receptie.