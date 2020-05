Corona-uitbraak in asielcentrum van Houthalen-Helchteren: “Het centrum blijft open” Dirk Selis

28 mei 2020

10u46 0 Houthalen-Helchteren Het leek erop dat de Limburgse asielcentra gespaard gingen blijven van de Corona-crisis. Maar net in de staart van de epidemie verschool zich voor het asielcentrum van Houthalen-Helchteren het gevaar. 7 mensen geraakte besmet met Covid-19. Het Rode Kruis heeft nu een afdeling opgericht waarin ze in quarantaine moeten blijven. “Geen reden tot paniek”, zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a) van Houthalen-Helchteren.

“Zeven mensen testten positief”, zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a) van Houthalen-Helchteren. “Daarvan is er eentje overgebracht naar het ziekenhuis. Drie bewoners werden er getest met een negatief resultaat. Op de resultaten van nog eens vijf bewoners is het nog even wachten. Zij blijven tot dan in isolatie in hun kamer. Degenen die positief testen moeten minstens veertien dagen in quarantaine. Familie van de besmette bewoners mogen het centrum niet verlaten”

Niet gesloten

“Jammer dat dit nu nog gebeurd is. We hebben samen met de mensen van het Rode Kruis alles gedaan om een uitbraak te vermijden”, gaat Yzermans verder. “Er zijn maar liefst 6 artsen in het centrum aanwezig die de situatie op de voet volgen. Maar ook namen we heel wat preventieve maatregelen om te voorkomen dat het virus zich via bewoners van het noodopvangcentrum zou verspreiden. In het centrum wordt ‘social distancing’ gerespecteerd. De bewoners zijn gesensibiliseerd en bewust gemaakt van de gevaren van corona. Collectieve activiteiten zijn stilgelegd of verschoven naar een periode waarin de Nationale Veiligheidsraad toelaat dat de maatregelen soepeler worden. Elke dag opnieuw wordt er gehamerd op een goede hygiëne. Veelvuldig handen wassen is en blijft de boodschap. Heel de situatie wordt van nabij opgevolgd en streng gecontroleerd. Er zijn zes centrumartsen actief die het medische luik van het verhaal op de voet volgen. Deze namiddag zit ik opnieuw samen met de mensen van het Rode Kruis om verdere maatregelen te bekijken. Voorlopig wordt het centrum niet gesloten, neen”