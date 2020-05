Communiceren met familie via babbelboxen in wzc Vinkenhof MMM

19 mei 2020

18u25 2 Houthalen-Helchteren Vanaf 25 mei is bezoek weer mogelijk in wzc Vinkenhof, maar wel onder strikte voorwaarden. Het gaat telkens om één vaste bezoeker per bewoner op afgelijnde tijdstippen. Bezoekers zullen gebruikmaken van babbelboxen.

Er wordt maximaal één bezoeker per bewoner toegelaten. Dat moet telkens dezelfde persoon zijn, goede afspraken maken binnen de familie is dus noodzakelijk. Per week is er één bezoek van een half uur toegestaan. Een bezoek kan enkel op afspraak en op bepaalde dagen en uren, afhankelijk van de afdeling waar de bewoner zich bevindt.

Wie positief testte op het virus in de laatste weken, of symptomen vertoont, mag het gebouw niet in. Het wordt sterk afgeraden om een bezoek te brengen indien u tot een risicogroep behoort.

“Om de bezoeken veilig en vlot te laten verlopen, worden er babbelboxen geïnstalleerd”, klinkt het bij ZORG Houthalen-Helchteren. “Bij mooi weer kan het bezoek plaatsvinden op het terras waar drie afzonderlijke babbelboxen worden voorzien. Bij slecht weer kunnen de babbelboxen in het cafetaria en de inkomhal worden gebruikt. Uiteraard worden alle boxen na elk bezoek ontsmet.”

De familie van de bewoners wordt momenteel geïnformeerd over de mogelijkheden en de werkwijze en eventueel de specifieke situatie van de betrokken bewoner.