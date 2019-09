Exclusief voor abonnees Buurvrouw (93) waar gesneuvelde Duitser werd gevonden beleefde WOII op eerste rij: “Misschien heb ik hem hier ooit nog zien wandelen” Marco Mariotti

17 september 2019

19u17 2 Houthalen-Helchteren Sinds de 7-jarige Thomas Schepers een Duitse helm mét schedel ontdekte in de tuin aan de Kazernelaan, komen de WOII-verhalen in Helchteren bovendrijven. Zoals Alice Donné (93) die al gans haar leven tegenover het huis van de familie Schepers woont en in september 1944 dagenlang in een schuilkelder zat als 18-jarig meisje. “Misschien heb ik die soldaat hier nog door de straat zien wandelen", vertelt ze.

Als we over de bevrijding van Limburg spreken tijdens WOII is de slag in Helchteren één van de zwaarste. Veel verhalen werden verteld, boeken geschreven, maar de 7-jarige Thomas Schepers haalde afgelopen weekend eigenhandig keihard bewijs boven. De ooggetuigen van weleer zijn dan wel op leeftijd, maar ze zijn dichter dan het lijkt. Zoals Alice Donné die schuintegenover de vindplaats woont en er in september ‘44 van op de eerste rij bij zat.

“Ik hoor de kogels nog fluiten en knallen tegen onze gevel", vertelt de kranige vrouw vanuit haar zetel. Ze wandelt dan wel met een kruk, maar haar geheugen laat haar niet in de steek.

