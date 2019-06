Buurtbewoners niet te spreken over toestand Finse piste Marco Mariotti

04 juni 2019

18u08 0 Houthalen-Helchteren De Finse piste aan de terreinen van voetbalclub Park fc in Houthalen-Oost ziet er niet uit. Buurtbewoners zijn niet te spreken over de situatie en ook oppositiepartij BUUR trekt aan de alarmbel. “Een concreet onderhoudsplan zou beter zijn”, klinkt het.

In 2012 liet de gemeente een Finse piste aanleggen in Houthalen-Oost. Een mooi initiatief zoals er ook in Helchteren één is. Maar de onderhoud is slecht volgens buurtbewoners.

“De piste is vandaag niet meer bruikbaar”, zegt Stijn van Dingenen van oppositiepartij BUUR. “De verteerde schorslaag is amper zichtbaar, gras en onkruid overwoekeren de boel. Buurtbewoners kaartten dit probleem al herhaaldelijk aan, maar voorlopig zonder resultaat. Het is voor ons onbegrijpelijk dat men deze piste elk jaar opnieuw zo laat verkommeren.”

Geld

Een poos geleden werd er een berg houtsnippers gestort, die nooit tot op de omloop zelf zijn geraakt.

“Door de verwaarlozing van de piste moeten bij de renovatie telkens de grote middelen worden ingezet, wat uiteraard handen vol geld kost”, zegt Van Dingenen. “Een correct onderhoudsplan is veel goedkoper zijn. Onbegrijpelijk dat men investeringen telkens zo laat verkommeren.”

Het onderhoud van de piste is al enkele jaren een hekelpunt in de gemeente.