Buschauffeur wordt bedreigd met glasscherf, collega’s leggen werk neer: “We willen meer camera’s op de bus” Marco Mariotti

12 februari 2020

17u07 0 Houthalen-Helchteren De helft van de chauffeurs van stelplaats Beverlo heeft woensdag het werk neergelegd. Aanleiding is een geval van agressie waarbij een chauffeur op lijn 22 in Houthalen afgelopen maandag bedreigd werd door twee reizigers. Eén van hen haalde uit met een glasscherf.

Het was in Houthalen-centrum dat twee mannen de bus wilden opstappen, maar weigerden te betalen. Ze leken beiden beschonken én hadden bloedsporen aan hun kledij en handen. Eén van hen bedreigde de buschauffeur met een glasscherf omdat die niet wilde vertrekken. De chauffeur schakelde de dispatching in, maar politiebijstand werd geweigerd. Zijn collega’s nemen het nu voor hem op.

“Het spreekt voor zich dat wij alles in het werk stellen om dergelijke zaken in de toekomst tot een minimum te beperken", zegt Sonja Loos van De Lijn. “Tijdens een overleg dat vanmorgen in de stelplaats heeft plaatsgevonden, werden een aantal afspraken gemaakt over het versterken van de sociale dienst en communicatiedoorstroming bij incidenten.”

De chauffeurs die vanmorgen het werk hebben neergelegd, gaan vandaag niet meer aan de slag. Er blijft dus hinder voor de rest van de dag. De vakbond en buschauffeurs vragen een bijkomende sociaal assistent waar blijkbaar de aanvraag al voor is gestart. “Doelstelling is het beperken van de interventietijd die nodig is om de betrokken chauffeur te contacteren. Het gaat om een contract van 1 jaar, waarna een evaluatie van de werking volgt. Er zal ook bekeken worden of er een sms-service kan voorzien worden om leidinggevenden en vakbonden bij incidenten zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.”

Meer camera’s

Er wordt gevraagd om meer camera’s én geluidsopnames via de dispatching op de bus te voorzien.

Ondertussen hebben ook in Kinrooi een beperkt aantal chauffeurs even het werk neergelegd, waardoor er mogelijk ook beperkte hinder is op de lijnen 11, 16 en 302. Verwacht wordt dat het busverkeer in Limburg vanaf morgenochtend wel weer normaal zal verlopen.