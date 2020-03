Burgemeester vraagt 100 bedrijven overige mondmaskers af te geven Marco Mariotti

24 maart 2020

18u38 2 Houthalen-Helchteren Burgemeester Alain Yzermans (sp.a) heeft een burgemeesterlijk besluit genomen waarmee hij alle mondmaskers in de gemeente opvordert. Concreet gaat het vooral om de bedrijven die maskers op overschot hebben.

Alle maskers zijn voor hulpverleners, rusthuizen, dokterspraktijken en ziekenhuizen in de regio. “We hebben een eerste oproep gedaan om vrijwillig mondmaskers naar het NAC te brengen", zegt Yzermans. “In tweede instantie kregen alle bedrijven een uitnodiging met de vraag hun overige mondmaskers te delen. Bedrijven die de maskers zélf nodig hebben om hun job te kunnen uitoefenen, moeten dat natuurlijk niet doen. Het gaat om mondmaskers die over of niet meer nodig zijn.”

In totaal kregen zo’n 100 zaken een uitnodiging.