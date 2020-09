Brandstichter Marc E. die medegevangene doodde weer overgebracht naar Hasselt: "Hij mag bezoek krijgen van familie"

Houthalen-Helchteren

De 63-jarige Marc E. die brand stichtte, een fietser doodreed én een medegevangene doodde, zal weer worden overgebracht naar de gevangenis van Hasselt. De man mag voortaan ook bezoek ontvangen van familieleden, weliswaar onder strikte voorwaarden. Uit het onderzoek moet blijken of Marc E. last had van zware psychoses.