Brand in loods aan Koolmijnlaan legt illegaal sigarettenfabriekje bloot MMM

17 februari 2020

21u37 0 Houthalen-Helchteren In Houthalen brak deze avond rond 18.00 uur brand uit aan de Koolmijnlaan. Het vuur ontstond in een klein fabriekje waar illegaal sigaretten werden gemaakt.

In een loods aan de achterzijde van een gebouw was brand uitgebroken. De brandweer moest ter plaatse komen en had het vuur snel onder controle. Toch moest een grijper ingezet worden om het verdere brandhaarden te vermijden.

De politie en de recherche kwam ook ter plaatse, maar over de omstandigheden kon nog niet gecommuniceerd worden. Naar verluidt ging het om een illegaal sigarettenfabriekje. Eén persoon werd verhoord, en meerdere voertuigen zijn in beslag genomen.

De politie is een onderzoek gestart. De Koolmijnlaan werd in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.