Boren, zagen en schuren: deze Limburgse 'schrijnwerkster' (25) maakt zélf speelgoed Marco Mariotti

03 december 2019

12u33 10 Houthalen-Helchteren Haar garage werd een atelier, het hout komt uit de afvalbak van de lokale houthandel en de ideeën komen uit haar hoofd. Jolien Brebels (25) heeft een atypische hobby, maar maakt kleine meesterwerkjes. “Schrijnwerk is een mannenwereld, maar ik amuseer me vooral”, vertelt ze tussen het zaagsel.

Racewagens, een Mini Cooper of Volkswagenbusje, vliegtuigjes, houten lepels, een Coca-Colavrachtwagen voor de kerstsfeer... Jolien Brebels uit Helchteren maakt niet zomaar knutselwerkjes. De bescheiden opvoedster stroopt bijna alle dagen haar mouwen op om zich uit te leven in haar eigen ‘schrijnwerkerij’. Ze hanteert de boor-, zaag-, en schuurmachine beter dan menig huisvader en tovert er ook nog eens houten kunstwerkjes uit.

Speelgoed voor kansarme kindjes

“Ik heb altijd graag getekend, en ben wel creatief aangelegd", begint ze. “Maar in 2015, ik was toen 21 jaar, zag ik op een filmpje dat je met houtbewerking ook leuke dingen kunt maken. Ik ben toen zelf begonnen aan een kleine auto, en was best tevreden met het resultaat." Jolien ging aan de slag en werkte zich uit de naad. Ze bekeek massaal filmpjes via YouTube met uitleg, startte een eigen kanaal en heeft nu zelf bijna 8.000 volgers.

“Ik maakte al eens een autootje voor familieleden, maar in 2016 maakte ik zelfs 70 speelgoedjes voor kansarme kinderen in Beringen. Dat ging van toverstafjes tot autootjes. De reacties waren lovend. Voordien had ik Makita – het gereedschapsmerk – gemaild met mijn initiatief, en zij sponsorden toen een zaagmachine. Doorheen de tijd kreeg ik ook van andere merken dingen toegestuurd.”

Vijftig uur

Jolien haar niveau stijgt met de dag. “Ik ben bijzonder fier op mijn Volkswagenbusje, en deze Coca-Colatruck. Aan die truck heb ik zéker zeven volle dagen gewerkt. Dat moet zeker vijftig uur zijn geweest. Ik teken eerst de plannen en werk dan elk onderdeel apart af. Lijmen doe ik pas op het einde, om daarna alles te behandelen met olie.”

10.000 volgers

Jolien ziet het vooral als hobby en weigert er een bijberoep van te maken. “Ik maak bijna nooit twee keer hetzelfde. Héél soms als de familie het vraagt, maar ik wil steeds nieuwe dingen maken. Bandwerk zou ik verschrikkelijk vinden. Bijna alles wat ik maak is voor familie, vrienden of voor het goede doel. Het kost me soms wat lijm, schuurpapier en elektriciteit, maar dat vind ik niet erg. Ik hoop dit jaar nog 10.000 volgers te halen op mijn YouTube-kanaal, waar trouwens tachtig procent van mijn volgers mannen zijn." Een groot deel van die volgers komt trouwens uit de Verenigde Staten of Brazilië.

Wie toch graag het zelfgemaakte speelgoed van Jolien wil kopen, kan dat vrijdag 13 december in Heusden-Zolder. “Daar sta ik op de kerstmarkt ‘Magic for Life’ bij Dienstencentrum 't Weyerke, voor het goede doel dus.”

Onderaan dit artikel vindt u nog een YouTube-filmpje.