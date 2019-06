Bestelbusje gaat herhaaldelijk over de kop op E314 RTZ

10 juni 2019

09u09 0 Houthalen-Helchteren Op de E314 in Houthalen-Helchteren botsten in de nacht van zaterdag op zondag twee auto’s. Door de klap ging een bestelbusje aan het slingeren.

De wagen sloeg daarbij over de kop, en rolde een aantal keer over de rijbaan om uiteindelijk in de berm tot stilstand te komen. De bestuurder liep als bij wonder slechts lichte verwondingen op. Hij werd toch voor verzorging meegenomen. Het ongeval gebeurde omstreeks één uur in de richting van Lummen. De verkeershinder op het nachtelijke uur bleef beperkt.