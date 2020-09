Best bewaakte wolvenroedel ter wereld, maar niemand weet waar vierde welpje is: “Kans op overlijden in eerste levensjaar is groot”

Houthalen-Helchteren

Sinds 25 juli zijn er nooit meer dan drie welpen tegelijk door beeld gewandeld in Noord-Limburg , en dat is geen goed nieuws. “We zijn inderdaad ongerust", zegt Jeroen Denaeghel van Agentschap Natuur en Bos (ANB). Waar of wanneer het vierde welpje is verdwenen, weet niemand. Big Brother in het bos – met liefst vijftig camera’s – ziet veel, maar niet alles.