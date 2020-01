Bedeling van huisvuilzakken niet langer in Helchteren MMM

10 januari 2020

12u28 0 Houthalen-Helchteren Het schepencollege heeft beslist om geen wijkbedelingen meer te doen van de huisvuilzakken. Vroeger kon dat enkele keren per jaar in bijvoorbeeld De Roepsteen in Helchteren of ontmoetingscentrum 't Park in Houthalen-Oost. “Slechte dienstverlening", vindt oppositieraadslid Stijn van Dingenen (BUUR)

Het afhalen van huisvuilzakken kon tot dit jaar nog in tal van wijken voor de mensen uit Helchteren, Lillo, Houthalen-Oost, maar dat stopt sinds januari 2020. "Dat betekent dat inwoners nu hun tegoed aan huisvuilzakken moeten afhalen in het NAC, het recyclagepark, de Kringwinkel en enkele handelszaken in Houthalen-Centrum”, weet Stijn Van Dingenen.

“De dienstverlening naar Helchteren, Sonnis en Lillo toe is volledig weggevallen. Er is daar momenteel geen enkele locatie waar men huisvuilzakken kan afhalen. Als BUUR begrijpen we dat niet. Helchterenaren moeten nu speciaal naar Houthalen-Centrum rijden om hun tegoed op te halen. Vooral voor de minder mobiele inwoners van deze deelgemeente is dat niet altijd even evident.” Inwoners van Houthalen-Oost kunnen eventueel ook nog terecht in de lokale Carrefour.”

In Helchteren verdwenen op korte tijd ook al de bankkantoren van BNP Paribas en Belfius. Geld afhalen kan nu enkel nog bij KBC of langs de Grote Baan bij BNP richting Houthalen.