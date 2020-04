Bakker opent gloednieuwe zaak tijdens lockdown: “De beleving waarop we hadden ingezet, valt nu in het water” Marco Mariotti

26 april 2020

15u18 12 Houthalen-Helchteren Kenneth Van Hoesen en Joyce Vandersanden uit Helchteren zouden hun gloednieuwe bakkerij openen in de Helzoldstraat, maar de coronacrisis verpestte dat voor een heel deel. Zo moet het zitgedeelte – hét nieuwste snufje in de zaak – gesloten blijven. “Daar hadden we financieel net op ingezet, dus is het even slikken", vertelt Kenneth.

Al verschillende jaren baat Kenneth samen met zijn vriendin Joyce ‘Het Bakkerspunt’ uit in het centrum van Helchteren. Maar vorig jaar besliste het koppel om te verhuizen naar de andere kant van het kruispunt aan de Grote Baan. Ze huurden eerst het pand aan het Trudoplein en besloten nu een eigen gebouw te kopen.

“Het moest ook vooral wat groter zijn en dat hebben we gevonden aan de Helzoldstraat, op nog geen meter van onze vroegere zaak”, vertelt Kenneth. De zaak is nu drie keer groter, heeft een ruimere bakkersafdeling én vooral het zitgedeelte met belegde broodjes moest de verrassing voor het cliënteel worden.

“Binnen gaat het om veertien stoelen en buiten op ons terras nog eens meer dan twintig. Daar hadden we eigenlijk op ingezet: onze gewone bakkerij verruimen met veel meer beleving én belegde broodjes. Uw koffie of croissantje hier bestellen en dan opeten op uw gemak aan een tafeltje mét wifi. Maar dat kan nu allemaal niét doorgaan.”

Het kan zijn dat je de ene week 100 broden moet weggooien en er een week later 200 stuks te weinig hebt Kenneth Van Hoesen

De zaak opende vorige week de deuren, maar de afwerking kon nog niet helemaal worden afgerond. “We hebben nog wat dingen online proberen bestellen, maar bepaalde schroeven of bouten moét je met je handen voelen. Gezien de winkels wekenlang dicht waren, liepen we zo ook achterstand op."

Aangezien de helft van de gloednieuwe zaak als horeca wordt omschreven, vreest Kenneth dat hij nog maandenlang de gevolgen zal voelen. “Officieel wordt horeca vanaf 8 juni herbekeken, maar volgens mij gaan we dat ook in de zomer nog voelen.”

Brood weggooien

Gelukkig hebben de mensen nog brood nodig, zullen menig bakkers denken. “Dat is ook zo. Maar het valt op dat de klanten nu veel minder goed zijn in het schatten. Meestal weet je dat je op zondag bijvoorbeeld 300 broden moet voorzien. Alleen is het nu bijzonder wispelturig en wisselt het van week tot week. Het kan zijn dat je de ene week 100 broden moet weggooien en er een week later 200 stuks te weinig hebt. Weggooien is altijd bijzonder jammer."

Nieuw bij Het Bakkerspunt is de focus op gezonder brood. “Zo is er vitaminebrood, met een preparaat in het deeg. Dat kan gaan van B12, B6, folium, ijzer, noem maar op. Vitaminen die nog dienen na een bakproces. Ik wil de bakkersstijl omdopen naar een meer gezond aspect. Het mag allemaal zoet en suiker zijn, maar het moet ook gezond blijven.”