Ayse Yigit (PVDA) krijgt zetel in Senaat

26 juni 2019

14u20 0 Houthalen-Helchteren De PVDA geeft Ayse Yigit een zitje in de Senaat. De Houthalense Yigit was lijsttrekker voor het federaal parlement in Limburg en wordt nu door de partij gecoöpteerd senator. PVDA haalde 5,6 procent van de stemmen, meer dan een verdubbeling ten aanzien van 2014.

De PVDA wil meer diversiteit in de Senaat en kiest daarom voor een vrouw met een migratieachtergrond. Dat doet ze om het gevecht tegen racisme en verdeeldheid samen aan te gaan. “Dat mijn partij kiest voor een vrouw met migratieachtergrond is een voorbeeld van hoe zij de daad bij het woord voegt”, zegt Yigit. “Via mijn job als sociale tolk in scholen, ziekenhuizen, CLB’s, onthaalbureaus, vluchthuizen en andere instanties was ik vaak getuige van problemen inzake discriminatie en integratie, die nu nog te vaak onder de radar blijven.”

Links beleid

De nieuwe senatrice is al vele jaren actief binnen Marianne, de vrouwenbeweging van de PVDA. Ook gendergelijkheid ligt haar nauw aan het hart: “Er bestaat een structurele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in onze samenleving: één op twee vrouwen in ons land heeft een pensioen onder de armoedegrens en vrouwen ondervinden nog steeds meer belemmeringen op de arbeidsmarkt. Geweld tegen vrouwen is een dagelijkse realiteit en de regering neemt veel te weinig maatregelen. Ik wil me inzetten en op tafel slaan voor oplossingen.”

“Ik ben vereerd met dit vertrouwen en zal hard werken om het waar te maken. Opkomen voor een authentiek en consequent links beleid: eerlijke belastingen, een sterke sociale zekerheid en een sociaal klimaatbeleid”, zegt Yigit.

Ayse Yigit is vertaler-tolk. Ze studeerde communicatiewetenschappen en journalistiek in Turkije. Haar vader kwam midden jaren 80 naar Limburg als leerkracht Turks. Yigit is mama van twee kinderen. Haar oudste dochter studeert rechten aan de UHasselt. De afgelopen vijftien jaar werkte Yigit voor Ba-bel Vlaamse Tolkentelefoon en vervolgens voor het Agentschap Integratie en Inburgering.