Asielzoekers houden zich bijna allemaal aan avondklok: “Laatkomers nemen we zakgeld af: een zware straf hoor” Marco Mariotti

17 april 2020

11u39 0 Houthalen-Helchteren Sinds eind maart moeten asielzoekers uit Leopoldsburg en Helchteren ten laatste om 18 uur in het centrum aanwezig zijn. Alleen wie een werkattest heeft, mag de ingestelde avondklok negeren. “Wie zich niet aan de regels houdt, verliest zijn zakgeld van 7,5 euro”, bevestigt Ine Tassignon van het Rode Kruis. En dat gebeurde ook al.

In Leopoldsburg verblijven zo’n 500 asielzoekers. In Helchteren 650. In coronatijden wilden omwonenden dat ook zij zich aan de regels hielden, dus kwam er het akkoord om een avondklok in te stellen. Niemand mag tussen 18.00 en 6.00 uur het terrein verlaten, tenzij je een werkvergunning hebt.

Na drie weken blijkt dat dagelijks een klein aantal asielzoekers toch te laat binnen is. “Op een groep van enkele honderden gaat het dagelijks om vijf à tien mensen", zegt Ine Tassignon van het Rode Kruis. “We zijn streng en trekken dan meteen hun zakgeld voor een week in. Dat gaat om 7,5 euro. Voor alle duidelijkheid, die zijn sancties die we sowieso achter de hand hebben voor als iemand zich niet aan de leefregels in het centrum houdt. Voor corona was dit één van de zwaardere straffen. Nu is dat meteen de sanctie zonder discussie.”

Werk

Maar Tassignon hamert erop dat een deel het zelfs niet eens bewust doet. “Soms is het onwetendheid, of werd de tijd uit het oog verloren. Wie twee keer te laat is, is een tweede week zijn zakgeld kwijt.”

Een aantal asielzoekers mag het terrein wél nog na 18 uur verlaten of mag later thuis zijn omwille van werk. “Er zijn er die in de omgeving aan het werk zijn, en dan ook een werkattest hebben. Of wie wil gaan solliciteren mag dat ook. Eigenlijk gelden de regels hier zoals bij alle inwoners in ons land: essentiële verplaatsingen mogen. Winkelen bijvoorbeeld ook, maar dan wel voor 18 uur.”

Geen besmettingen

Burgemeester Alain Yzermans (sp.a) bevestigt dat in Helchteren ook al mensen bestraft werden, maar dat het om een kleine minderheid gaat. “Wij controleren drie keer per avond uitgebreid met de politie in de omgeving van het asielcentrum als hotspot”, zegt hij. “We kregen eerder meldingen vanuit de omgeving, maar sinds die avondklok is dat aantal eerder beperkt. Goed nieuws is dat er in ons centrum nog geen enkele besmette bewoner is vastgesteld. Op 650 mensen is dat niet slecht. De gezondheidstoestand binnen de kazerne is dus goed, dat mag ook gezegd worden."

Yzermans zelf herstelt zelf nadat hij het virus te pakken had. “Met mij gaat het al veel beter dan twee weken geleden.”