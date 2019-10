Archeologen die Duitse WOII-soldaten opgraven vragen meer tijd: "We zitten dicht bij een identificatie” Marco Mariotti

22 oktober 2019

16u04 0 Houthalen-Helchteren De kans dat de twee opgegraven Duitse WOII-soldaten in Helchteren geïdentificeerd worden, is met de dag groter. De archeologen vragen nu meer tijd dan de wettelijke dertig dagen om hun werk te kunnen voltooien.

Het is via de Duitse overheid dat Onroerend Erfgoed Vlaanderen toestemming moet krijgen voor uitstel van hun onderzoek. “In theorie gaat het om dertig dagen", zegt Geert Vynckier. “Zolang mogen wij alle gevonden Duitse spullen bijhouden en onderzoeken. Maar omdat de kans bestaat dat we écht een dubbele identificatie verkrijgen, vragen we meer tijd.”

Meer tijd betekent een aanvraag tot aan het einde van 2019. “Zo krijgen we twee maanden meer. We gaan ons verdiepen in oude documenten, en zullen zo het verhaal proberen te reconstrueren. We hebben een deel in kaart kunnen brengen, maar nog lang niet alles. Het onderzoek loopt.”

Volgens de eerste bevindingen zou minstens één van de twee soldaten bij de Duitse ‘paracommando’s’ horen, mannen met een zware opleiding. Alleen hadden de militairen in september 1944 lang niet dezelfde opleiding gekregen als in 1940. Tijdens het verliezen van de oorlog zetten Hitler iedereen in. Soms zelfs soldaten die nog aan hun opleiding moesten beginnen.