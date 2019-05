Amper bewijs en niemand bekent schuld nadat agent geraakt werd met zware steen Birger Vandael

24 mei 2019

09u54 0 Houthalen-Helchteren De correctionele rechtbank van Hasselt boog zich vrijdag over de zware rellen in Meulenberg die zich afspeelden op 11 oktober 2013. Daarbij werd politieagent Mario Ghijs geraakt door een steen, met blijvende verwondingen als gevolg. Uit videobeelden bleek eerder al dat het moeilijk zou zijn om bewijs te vinden voor de fatale worp, maar volgens de verdediging van de slachtoffers is dat ook niet nodig.

De aanleiding voor de feiten was het aanhoudingsbevel dat werd uitgevaardigd ten aanzien van een 19-jarige man. Dat leidde uiteindelijk tot een verhitte discussie waarbij een opgehitste menigte verzamelde rond café Saz. Uiteindelijk besloot de politie om te vertrekken, een groep omstanders wierp daarbij fanatiek met stenen naar de combi’s. Zo werd agent Mario Ghijs geraakt en crashte hij met zijn wagen tegen een gevel. “Zijn schedel was in tweeën gebroken”, stelde zijn partner. Ook acht andere voertuigen werden met stenen geraakt.

Drie stenengooiers

“Dit is een moeilijke zaak die nog steeds leeft bij de mensen”, opperde de procureur. Ze wees daarbij op de vele politiemensen die in de rechtbank aanwezig waren. “Na het uitgebreid analyseren van de beelden werden drie stenengooiers aangeduid. Een minderjarige werd al door de jeugdrechtbank veroordeeld.” De twee andere hoofdverdachten zijn mannen van 35 en 42 jaar. Ze bevonden zich met zekerheid in de buurt waar brokken op de grond lagen en zouden op de locatie hebben gestaan waar de fatale steen werd gegooid. Bij gebrek aan verklaringen en door de onduidelijke beelden van het moment waarop er met stenen werd gegooid, is het moeilijk met zekerheid te zeggen wat zij precies hebben gedaan. Voor de 35-jarige man, die al werd veroordeeld voor weerspannigheid en drugsmisbruik, werd drie jaar cel gevorderd. Voor de 42-jarige man met een blanco strafblad werd achttien maanden cel gevorderd.

De 42-jarige man vertelde hoe hij destijds op de parking in de meute stond. “Er was chaos en er werd getrokken en geduwd. Ik hoorde de steeninslagen op de wagens. Achteraf werd me verteld wat er is gebeurd met die agent en dat is vreselijk. Ik heb me wel eens gebukt, niet om stenen op te rapen, maar wel omdat mijn gsm was gevallen. Maar ik heb niets gedaan.”

Leugens

Meester Pieter Crispyn, die agent Ghijs vertegenwoordigt, beschreef hoe de relschoppers de politie beschouwden als grote vijand. “Die leugens van beklaagden stoten me tegen de borst: het zijn gewoon stenengooiers. Het leven van Mario is kapot (hij is onder meer aan één kant doof en heeft epilepsie, red.). Nee, we kunnen niet bewijzen dat die fatale steen van meer dan één kilo door hen geworpen is, maar dat doet er eigenlijk ook niet toe. Het zijn relschoppers die de massa ophitsen, zich onherkenbaar maken en ervoor zorgen dat er met stenen wordt gegooid. Daarom zijn ze op z’n minst medeplichtig.” Meester Erik Schellingen vindt het jammer dat de relschoppers niet kozen voor een collectieve bekentenis: “Samen uit, samen thuis”, zo vatte hij samen. Voor Ghijs wordt de aanstelling van een deskundige gevraagd. Voor zijn vrouw 10.000 euro en voor de zoon 5.000 euro.

Vrijspraak

Meester Jan Swennen verdedigde de 35-jarige man en vraagt de vrijspraak. “Hij is niet aanwezig omdat hij in voorlopige hechtenis zit in Oudenaarde", maakte hij duidelijk. “Mijn cliënt is rechtshandig, maar werd bij de feiten op die plaats gebeten door een hond. Hij is niet de stenengooier. Het is de poreuze steen die Ghijs fataal getroffen heeft, die komt van het terras en mijn cliënt stond op de parking. Ook DNA-onderzoek bevestigt dat.” Ook zijn collega Wim Nies vraagt de vrijspraak voor zijn cliënt.

Gerechtigheid

“Ik ben door deze feiten mama en papa verloren", vertelde de zoon van Ghijs dapper. De partner van Ghijs stelde zich enkele vragen bij de verdediging: “Op zo’n poreuze steen kan je geen DNA vinden”. Ook de collega van Ghijs, die bij hem in de wagen zat, was geëmotioneerd: “Ik vind het heel jammer dat beklaagde zich niks kan herinneren." Een derde collega hoopt op gerechtigheid: “Het is wansmakelijk dat alles wordt geminimaliseerd, want Mario en zijn familie blijven gebroken achter.” Vonnis op 21 juni.