Alle horeca van vakantiepark Hengelhoef verzegeld: “Al vaak gewaarschuwd, maar nu trekken we de grens” Marco Mariotti

13 december 2019

15u00 0 Houthalen-Helchteren Vakantiepark Hengelhoef mag geen enkele vorm van horeca meer uitbaten. De toelating voor de taverne, frituur, snackbar en ijstoog zijn ingetrokken. “Dit dossier loopt al jaren, maar nu trekken we een grens”, zegt Liesbeth Van de Voorde van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Slechte timing met het kerstverlof voor de deur, vindt de directie.

Het gekende vakantiepark Hengelhoef Oostappen in Houthalen mag sinds deze maand géén horeca meer uitbaten. Het FAVV trekt alle vergunningen in. Het restaurant is verzegeld, en bij het binnenzwembad is het niet meer mogelijk om iets te eten of te drinken. Geen ijsjes, frietjes of frisdrank meer.

“Dit dossier loopt al jaren", zegt Liesbeth Van de Voorde van het FAVV. “We deelden al vaker waarschuwingen uit en hadden in augustus nog een grote controle. We gingen niet over één nacht ijs."

Concreet zijn alle horecagelegenheden vooral verouderd. De keukens zijn van hout, en er is een gebrek aan algemene hygiëne. De temperaturen van de koelinstallaties worden niet degelijk gecontroleerd. Het park zou een soort ‘zelfcontrole' moeten hebben, maar ook dat ontbreekt.

Nood aan investering

Verder ontbreekt ook de info van allergenen voor het cliënteel. Bezoekers hebben het recht om te weten of er bepaalde producten aanwezig zijn in de bereide maaltijden, en dat ontbreekt. “We verwachten heus niet dat het om een volledige inox keuken moet gaan, maar investeren is écht wel nodig. En niet pas na controle, maar liefst preventief. En dat is hier net het probleem.”

Het park mag wél samenwerking met externe firma’s die bijvoorbeeld een mobiele frituurwagen inschakelen of aparte catering leveren. Bij directie van Oostappen - een Nederlands bedrijf - bevestigen ze de verzegeling. “Het gaat vooral om de verouderde keuken, maar toen ik er vorige week nog was, leek alles netjes", vertelt één directielid.

Bij het gemeentebestuur zijn ze op de hoogte van de situatie en volgen ze alles op de voet. “We hebben ook een veiligheidsplan uitgewerkt en staan in contact met het FAVV", zegt Jef Verpoorten, schepen van Toerisme (CD&V). “In totaal gaat het om een vijftiental punten waarvan een deel in augustus al werd aangepakt."

Minstens tot einde van het jaar dicht

Het park mag nieuwe toelatingen aanvragen, waar het FAVV dan weer dertig dagen de tijd voor mag nemen om nieuwe controle uit te uitsturen voor de toelating effectief wordt gegeven. In praktijk wil het zeggen dat alle horeca met zekerheid de maand december gesloten blijft. “Bijzonder vervelend qua timing net met de kerstperiode als we héél wat bezoekers ontvangen", besluit de directie. Of zij een concreet plan van aanpak uitwerken, konden ze nog niet bevestigen.