Alcoholverbod en halalmaaltijden in dienstencentrum: N-VA dreigt meerderheid te verlaten Marco Mariotti

28 september 2019

11u44 8 Houthalen-Helchteren N-VA Houthalen-Helchteren stapt uit de meerderheid als de maatregelen in het nieuwe dienstencentrum van Meulenberg niet worden teruggeschroefd. Sinds de opening mag er geen alcohol geserveerd en zijn alle maaltijden halal. “Om de drempel te verlagen", klonk het bij OCMW-voorzitter Göksal Kanli (CD&V). Deze namiddag vindt een crisisoverleg plaats in het schepencollege.

De menukaart in Dienstencentrum Casino in Meulenberg blijft voor ophef zorgen. Oppositiepartij BUUR trok aan de alarmbel. “Enkel halal en géén alcohol? Bied toch alles aan in plaats van te focussen op één groep mensen", klonk het.

Daar sluit N-VA zich nu ook bij aan. Sterker nog: de partij zit in de meerderheid, heeft met Luc Melotte één schepenzetel en dreigt nu met opstappen. Dat werd via meerdere bronnen aan de redactie bevestigd.

“Het lokaal dienstencentrum is een mooi initiatief met de bedoeling om alle doelgroepen bij elkaar te brengen", reageert Katrien Timmers (N-VA), zelf lid van de OCMW-raad. “Het kan niet de bedoeling zijn enkel halal maaltijden en geen alcohol aan te bieden. Dit werkt segregatie, apartheid en intolerantie verder in de hand en het is net dat wat voorkomen moet worden.”

Zuhal Demir

Er is een extra zitting van het schepencollege gevraagd om dit zo snel mogelijk uit te klaren. Intussen moeide kopstuk Zuhal Demir (N-VA) zich ook al met de zaak. “Stel u voor dat in een bevraging van een dominant Vlaamse buurt, openlijk maatregelen worden genomen om moslims te ontmoedigen om binnen te komen. Daar is een woord voor: racisme. Andere ouderen kunnen er hun glas bier niet meer krijgen en worden verplicht onverdoofd geslacht vlees te eten.”

Maar OCMW-voorzitter Göksal Kanli (CD&V) nuanceert: “We wilden een dienstencentrum openen, en vroegen aan de inwoners wat een drempel zou kunnen zijn om het centrum te bezoeken. Het serveren van alcohol en maaltijden die niet-halal zijn, bleek één van die drempels. Het gaat in veel gevallen om senioren, oudere mensen - al dan niet hulpbehoevend -, die we net uit hun huizen willen krijgen. Velen van hen hebben amper sociaal contact en leven in een isolement.”

Het nieuwe dienstencentrum in Meulenberg bij Houthalen begon deze week aan haar tweede activiteit. Vorige week dertig inschrijvingen, deze week zestig en zelfs een ontbijt met honderdvijftig aanwezigen. Dienstencentrum Casino is bedoeld voor de inwoners van Meulenberg, de senioren, hulpbehoevenden of eender wie wil.