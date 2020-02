Abdijhoeve wordt plaats voor evenementen, brasserie en microbrouwerij Birger Vandael

11 februari 2020

12u25 0 Houthalen-Helchteren Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren heeft een oplossing gevonden voor de Abdijhoeve. Ruim een jaar geleden raakte bekend dat de huidige uitbaters na dertig jaar de deuren zouden sluiten. Een samenwerking van drie partijen (onder impuls van bvba Joru) kreeg als enige overgebleven kandidaat de concessie voor de Abdijhoeve toegewezen. Hier komt in de toekomst plaats voor evenementen, een brasserie en een microbrouwerij.

Twee generaties lang runde de familie Withofs de bloeiende horecazaak, maar dat hoofdstuk kende eind februari 2019 een einde. De toenmalige uitbaters wilden de erfpacht niet meer verlengen en brachten het gemeentebestuur op de hoogte. “Gezien de populariteit van de toeristische locatie verwachten we veel interesse voor een oplossing”, kondigde schepen van Toerisme Jef Verpoorten (CD&V) destijds aan. Toch stond de Abdijhoeve een tijd leeg.

Drie partijen

Er werd in opdracht van het gemeentebestuur een biedingsprocedure opgestart via Fednet. Op het schepencollege van maandag werd de knoop definitief doorgehakt. De eerste partij van het consortium zal zich op events/feesten richten, de tweede partij zal de brasserie voor zijn rekening nemen en de derde partij onderzoekt de mogelijkheden om een microbrouwerij op te starten.

Opening tegen zomer 2021

“Het doel is om samen met de gemeente de Abdijhoeve op de kaart te zetten als toeristische trekpleister en als unieke eventlocatie”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Het gaat om een huurkoop waarbij het consortium zelf 1,4 miljoen investeert in de nieuwe zaak. Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt. De officiële opening is gepland tegen het zomerseizoen van 2021.” Het gemeentebestuur is zeer tevreden met dit attractief en eigentijds voorstel: “Het bevat respect voor het erfgoed en lokale verwevenheid. Bovendien is het een grote meerwaarde voor het toeristisch potentieel.”

Historiek

De Abdijhoeve zou oorspronkelijk dateren uit 1128, al spreken andere bronnen van roots in de dertiende eeuw. In 1851 werd het geheel verbouwd door Baron Moreau De Bellaing. Aanvankelijk ging het vermoedelijk om een volledig gesloten hoeve, maar bij deze renovatie verdween de westvleugel. In 1954 werd de gemeente eigenaar en vijftien jaar later werd het omgebouwd tot restaurant. Na een zware brand in 1981 moest de Abdijhoeve opnieuw worden opgebouwd. In 1982 kwam ze terug in de huidige staat met onder meer een grote feestzaal. De hoeve is gelegen in het natuurgebied Domein Kelchterhoef ten oosten van Houthalen. In totaal heeft de hoeve een oppervlakte van bijna 2.500 vierkante meter. In de verschillende feestzalen kunnen tot 400 personen een plaatsje krijgen. Nog voor de zomer worden meer details over het toekomstproject bekend gemaakt.