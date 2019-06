36-jarige man vrijgesproken voor verkeersbelemmering, wel schuldig aan partnergeweld BVDH

18 juni 2019

Een 36-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit zonder gekende woonplaats in België is vrijgesproken voor feiten op nieuwjaarsdag 2017. Hij werd ervan beschuldigd een man uit Houthalen-Helchteren te hebben achtervolgd met zijn wagen, hem tweemaal klem te hebben gereden en zijn handrem dan op het allerlaatste moment vol te hebben opgetrokken. Omwille van tegenstrijdige verklaringen bestaat er twijfel omtrent deze gebeurtenis, wat in het voordeel speelt van beklaagde.

Wel werd deze man veroordeeld voor partnergeweld en het maken van een snijbeweging over zijn keel, waarmee hij zijn slachtoffers bang wilde maken. Hij krijgt bij verstek een celstraf van één jaar. Aan zijn ex moet hij een schadevergoeding van 10.812 euro betalen, aan het slachtoffer van de snijbeweging is hij een som van 1.000 euro verschuldigd.