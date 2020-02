18 maanden cel voor Houthalenaar (39) die broer (44) neersteekt bij discussie over huwelijk van zus BVDH

05 februari 2020

11u58 0 Houthalen-Helchteren Op 24 mei 2017 draaide een ruzie tussen twee broers in de Houthalense wijk Meulenberg uit op een steekpartij. De oudste (44) kreeg tien messteken in de borst, arm en been en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. “Toen ik hem naar een bijl zag grijpen, ging het licht bij mij uit”, verklaarde de jongere broer (39). Hij krijgt een celstraf van achttien maanden met volledig uitstel.

De ruzie tussen de twee betrof een huwelijkskwestie van hun zus. Het duo was het oneens over haar mogelijke trouw. Na een discussie van twee dagen liep het die avond omstreeks 22.15 uur helemaal mis ter hoogte van de Hazelarenstraat. “De dertiger haalde zijn zakmes boven en stak zijn oudere broer onder meer in de borst. Die begon zich te verweren met oppervlakkige snijwonden bij de dader als resultaat”, vertelde de procureur bij de behandeling.

Verzoend

De oudere broer, die in Maasmechelen woont, liep tien steekwonden op, waarvan drie in de borststreek. “Gelukkig ging het maar om een klein zakmesje, want indien het mes groter was geweest, had uw broer dood kunnen zijn”, vertelde de procureur. De verwondingen in de ledematen bleven oppervlakkig. De tenlastelegging ‘poging doodslag’ werd herleid naar ‘opzettelijke slagen en verwondingen’. De broers zouden inmiddels opnieuw verzoend zijn.