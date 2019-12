13.000 euro aan openstaande boetes opgehaald MMM

05 december 2019

17u54 0 Houthalen-Helchteren Woensdag organiseerde Politie CARMA op drie locaties in Houthalen-Helchteren een verkeersactie in samenwerking met de douane en de Vlaamse belastingdienst. Er werd 13.000 euro aan openstaande boetes geïnd.

In totaal werden 802 voertuigen gescand en 650 bestuurders werden onderworpen aan een ademtest. Twee bestuurders die positief bliezen, leverden hun rijbewijs in voor de duur zes uren. Van één bestuurder onder invloed van drugs werd het rijbewijs voor de duur van 15 dagen ingetrokken.

De belastingdienst inde 13.000 euro aan openstaande boetes. Drie auto’s zijn getakeld omdat de bestuurders de boete niet meteen konden betalen. Eén chauffeur had een openstaande boete bij zowel de douane als de belastingdienst, en werd ook door de politie geverbaliseerd omdat hij reed ondanks een rijverbod. Zijn auto was ook niet gekeurd en de man beschikte niet over een verzekering. De auto werd getakeld.